Скапинцев провел свой дебютный матч в НБА

Украинец отыграл в поединке против Милуоки Бакс

Украинский баскетболист Нью-Йорк Никс Дмитрий Скапинцев дебютировал в НБА.

Центровой получил немногим более минуты в матче регулярного чемпионата против Милуоки Бакс (111:130). За отведенное ему время, украинец совершил одну неточную попытку броска.

Центровой в текущем сезоне выступал за фарм-клуб Нью-Йорка — Вестчестер Никс в Лиге развития НБА. Сегодня стало известно о полноценном двустороннем контракте украинца с клубом НБА.

Дмитрий стал третьим украинцем в текущем сезоне НБА. За Бостон Селтикс играет Святослав Михайлюк, а в составе Сакраменто Кингз выступает Алексей Лэнь.

В целом Скапинцев – девятый украинец в НБА. Кроме вышеупомянутых Михайлюка и Лэня, в лиге также играли Александр Волков, Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Алексей Печеров, Кирилл Фесенко и Вячеслав Кравцов.

Никс занимает шестое место в Восточной конференции. 25 декабря Нью-Йорк снова сыграет с Милуоки Бакс.

НБА. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Никс — Милуоки Бакс — 111:130 (27:36, 27:26, 33:38, 24:30)

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