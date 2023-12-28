Следить

Баскетбол

Скапинцев провел свой дебютный матч в НБА

Украинец отыграл в поединке против Милуоки Бакс

Скапинцев провел свой дебютный матч в НБА

Дмитрий Скапинцев, fbu.ua / Getty Images

Украинский баскетболист Нью-Йорк Никс Дмитрий Скапинцев дебютировал в НБА.

Центровой получил немногим более минуты в матче регулярного чемпионата против Милуоки Бакс (111:130). За отведенное ему время, украинец совершил одну неточную попытку броска.

Центровой в текущем сезоне выступал за фарм-клуб Нью-Йорка — Вестчестер Никс в Лиге развития НБА. Сегодня стало известно о полноценном двустороннем контракте украинца с клубом НБА.

Дмитрий стал третьим украинцем в текущем сезоне НБА. За Бостон Селтикс играет Святослав Михайлюк, а в составе Сакраменто Кингз выступает Алексей Лэнь.

В целом Скапинцев – девятый украинец в НБА. Кроме вышеупомянутых Михайлюка и Лэня, в лиге также играли Александр Волков, Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Алексей Печеров, Кирилл Фесенко и Вячеслав Кравцов.

Никс занимает шестое место в Восточной конференции. 25 декабря Нью-Йорк снова сыграет с Милуоки Бакс.

    НБА. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Никс — Милуоки Бакс — 111:130 (27:36, 27:26, 33:38, 24:30)

Источник

Категории
Комментарии

Баскетбол

Скапинцев провел свой дебютный матч в НБА

Футбол

Гол Мудрика помог Челси переиграть Кристал Пелес, Эвертон с Николаем уступил Манчестер Сити: результаты матчей АПЛ

Автоспорт

Гидо ван дер Гарде: Леклер лучше Сайнса

Футбол

НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 28 декабря (онлайн)

Баскетбол

«Може нам президент темношкірий теж потрібен? Хто знає?» Агафонов знову видав геніальну пресконференцію

Баскетбол

Шалені емоції: Харден вогненно відсвяткував чотириочковий плей в кінцівці гри з «Індіаною»

Бокс

Не Усик. Тренер Фьюри назвал самого сложного соперника для Тайсона

Футбол

АПЛ. Эвертон – Манчестер Сити 1:3. Чемпионы мира подъехали во втором тайме

Баскетбол

НБА. Сакраменто без Лэня уступил Миннесоте, Бостон без Михайлюка разгромил Клипперс

Теннис

Сергей Стаховский: «Все российские спортсмены говорят, что боятся за свою жизнь, за свои семьи, но правда в том, что никто из них больше там не живет»

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол