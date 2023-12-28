Украинец Скапинцев подписал двусторонний контракт с Нью-Йорк Никс

Третий украинец в НБА в текущем сезоне

Украинец Дмитрий Скапинцев подписал двусторонний контракт с Нью-Йорк Никс.

Центровой в текущем сезоне выступал за фарм-клуб Нью-Йорка — Вестчестер Никс в Лиге развития НБА. За Нью-Йорк украинец играл в Летней лиге НБА, но был отправлен в фарм-клуб.

В текущем сезоне Скапинцев в среднем проводил на паркете 18,6 минут. На счету экс-игрока столичного Киев-Баскета и Черкасских Мавп — 5,9 очков, 4,3 подбора и 1,7 передача.

Таким образом, Дмитрий станет третьим украинцем в текущем сезоне НБА. За Бостон Селтикс играет Святослав Михайлюк, а в составе Сакраменто Кингз выступает Алексей Лэнь.

Никс занимает четвертое место в Восточной конференции. Сегодня Нью-Йорк сыграет с Милуоки Бакс.

Welcome, Dmytro. pic.twitter.com/XxAXF6v1Tq — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 23, 2023

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