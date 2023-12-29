Бостон в овертайме обыграл Детройт, Лейкерс победили Шарлотт в НБА

Защитник Селтикс Святослав Михайлюк на площадку не выходил

В очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли восемь матчей.

Бостон в овертайме обыграл Детройт. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк на площадку не выходил. В другом матче Лейкерс на домашней арене победили Шарлотт.

Бостон Селтикс — Детройт Пистонз — 128:122 ОТ (27:30, 20:36, 35:16, 26:26, 20:14)

Миннесота Тимбервулвз — Даллас Маверикс — 118:110 (37:26, 24:30, 37:35, 20:19)

Нью-Орлеан Пеликанс — Юта Джаз — 112:105 (39:37, 20:14, 22:25, 31:29)

Чикаго Буллз — Индиана Пэйсерс — 104:120 (31:37, 21:26, 25:22, 27:35)

Денвер Наггетс — Мемфис Гризлис — 142:105 (33:27, 32:21, 41:35, 36:22)

Голден Стэйт Уорриорс — Майами Хит — 102:114 (25:22, 26:36, 25:33, 26:23)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Сан-Антонио Сперс — 105:118 (14:38, 31:21, 29:28, 31:31)

Лос-Анджелес Лейкерс — Шарлотт Хорнетс — 133:112 (28:31, 30:26, 41:23, 34:32)

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