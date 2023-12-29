«Це найпотворніше, що я коли-небудь бачив». Фанати вщент розкритикували нове тату Зайона

27 грудня мережею почали ширитися світлини та відео нового татуювання Зайона Вільямсона з «Нью-Орлеана». Зірка НБА набила у себе на грудях хрест з зображенням звіра.

Щоправда, фани почали підмічати асиметрію нової роботи на тілі баскетболіста.

Найпопулярніші коментарі під твіттами:

«Чувак вилетить до кінця сезону, відновлюючись від нового тату»

«Зайоне, тобі подобається моє тату?»

«Це найпотворніше, що я коли-небудь бачив»

«Його тату-майстер»

«Навіщо він зсунув його? Мене б це смутило»

«Він не дивився на трансфер перед тим як зробити це, щоб побачити, чи відцентровано воно?»

Фото: Derick Hingle/NBAE

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