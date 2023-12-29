Баскетбол
«Це найпотворніше, що я коли-небудь бачив». Фанати вщент розкритикували нове тату Зайона
27 грудня мережею почали ширитися світлини та відео нового татуювання Зайона Вільямсона з «Нью-Орлеана». Зірка НБА набила у себе на грудях хрест з зображенням звіра.
Щоправда, фани почали підмічати асиметрію нової роботи на тілі баскетболіста.
Найпопулярніші коментарі під твіттами:
«Чувак вилетить до кінця сезону, відновлюючись від нового тату»
«Зайоне, тобі подобається моє тату?»
«Це найпотворніше, що я коли-небудь бачив»
«Його тату-майстер»
«Навіщо він зсунув його? Мене б це смутило»
«Він не дивився на трансфер перед тим як зробити це, щоб побачити, чи відцентровано воно?»
Фото: Derick Hingle/NBAE