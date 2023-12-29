Михайлюк под вопросом на матч Бостона с Клипперс

Украинец получил ушиб пятки

Защитник Бостона Святослав Михайлюк находится под вопросом на ближайший матч с Клипперс. Украинец получил ушиб левой пятки.

Михайлюк сыграл в последнем матче Селтикс против Сакраменто (144:119). Украинец набрал два очка, а также совершил 4 подбора и 3 ассиста. Всего в нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей, в среднем набирая 1,6 очка, 0,8 подбора и 0,4 ассиста.

Ранее другой украинский баскетболист Алексей Лэнь вернулся к полноценным тренировкам с Сакраменто. Центровой больше месяца не играл из-за травмы лодыжки.

Бостон лидирует в Западной конференции НБА, добыв 21 победу за 27 матчей. Поединок с Клипперс пройдет в Лос-Анджелесе вечером 23 декабря, начало встречи — в 22:30 по киевскому времени.

Источник