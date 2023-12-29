Сохан мав шанс закинути абсолютно відкритий триочковий. Те, що трапилося далі, краще не показувати баскетболістам

Головна зірка та перший номер драфту НБА 2023 року Віктор Вембаньяма встановив у цьому матчі унікальне досягнення, ставши першим гравцем в історії ліги, який набрав 30 очок та сім блок-шотів менш ніж за 30 хвилин.

Непоганий матч також провів Джеремі Сохан, який набрав 16 очок, зробив шість підбирань та віддав три асисти.

Однак не обійшлося і без курйозів. Джеремі спробував закинути триочковий у заключній чверті зустрічі: отримав м'яч та опинився абсолютно сам на триочковій дузі – найближчий суперник був у кількох метрах від поляка. І ось що трапилося потім:

Фото: Steph Chambers/Getty Images

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