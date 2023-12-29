Старый Луцк подписал американского защитника Джексона

Команду покинул Григорий Алтухов

Старый Луцк-Университет подписал американского защитника Маркиза Джексона.

25-летний игрок нынешний сезон начинал в Грузии. До этого защитник выступал в США в командах разных уровней.

Также Старый Луцк расстался с защитником Григорием Алтуховым. 27-летний украинец в этом сезоне провел за клуб 11 матчей, в среднем набирая 2,1 очка, 1,7 подбора, 0,7 передачи.

Старый Луцк занимает девятое место Суперлиги FAVBET, добыв пять побед. Следубщий бабл команда проведет в родном городе и сыграет с Днепром, Кривбассом и Запорожьем.

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