Тренер Никс Тибодо: Размеры Скапинцева впечатляют, он станет хорошим дополнением команды

Украинский центровой уже дебютировал в НБА

Главный тренер Нью-Йорк Никс Том Тибодо высказался об украинце Дмитрии Скапинцеве, который дебютировал за команду в матче регулярного чемпионата НБА против Милуоки Бакс (111:130).

«Его размеры впечатляют. Он немного умеет отдавать передачи, все может делать понемногу. Прекрасно взаимодействует в защите. Поэтому мы считаем, что он станет хорошим дополнением команды», — сказал Тибодо.

Скапинцев подписал двусторонний контракт с Никс. В матче с Бакс центровой получил немногим более минуты на площадке. За отведенное ему время, украинец совершил одну неточную попытку броска.

В текущем сезоне Скапинцев выступал за фарм-клуб Нью-Йорка — Вестчестер Никс в Лиге развития НБА. В среднем украинец проводил на паркете 18,6 минут, набирал 5,9 очка, делал 4,3 подбора и 1,7 передачи.

Скапинцев – девятый украинец в НБА. В лиге также играли Александр Волков, Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Алексей Печеров, Кирилл Фесенко, Вячеслав Кравцов, Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь.

Никс (16-12) занимают шестое место в Восточной конференции НБА. 25 декабря Нью-Йорк снова сыграет с Милуоки. Начало — в 19:00 по киевскому времени.

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