Вембаньяма набрал 30 очков и 7 блок-шотов менее чем за 30 минут впервые в истории НБА

Центровой помог Сан-Антонио победить Портленд

Центровой Сан-Антонио Виктор Вембаньяма впервые в истории НБА сумел набрать 30 очков и 7 блок-шотов менее чем за 30 минут игрового времени.

В матче с Портлендом (118:105) француз провел на площадке 24 минуты и 21 секунду. За это время Виктор записал на свой счет 30 очков, 7 блок-шотов, 6 подборов и 6 ассистов. Также Вембаньяма стал вторым новичком в истории (после Дэвида Робинсона в 1990 году), набравшим за игру 30+ очков, 5+ подборов, 5+ передач и 7+ блок-шотов.

Центровой провел 26 матчей в нынешнем розыгрыше НБА. В среднем француз набирал 18,3 очка, 10,6 подборов и 3,0 блок-шота.

Сан-Антонио занимает последнее место в Западной конференции. В следующем матче Сперс второй раз кряду сыграют с Портлендом в ночь на 30 декабря.

Victor Wembanyama also becomes the first player in NBA history to record 30 points and 7 blocks in less than 30 minutes played. https://t.co/kWQwq6Q8Cd pic.twitter.com/QF5aUdOjji

— NBA History (@NBAHistory) December 29, 2023