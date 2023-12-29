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Баскетбол

Вембаньяма набрал 30 очков и 7 блок-шотов менее чем за 30 минут впервые в истории НБА

Центровой помог Сан-Антонио победить Портленд

Вембаньяма набрал 30 очков и 7 блок-шотов менее чем за 30 минут впервые в истории НБА

Виктор Вембаньяма, фото — Getty Images

Центровой Сан-Антонио Виктор Вембаньяма впервые в истории НБА сумел набрать 30 очков и 7 блок-шотов менее чем за 30 минут игрового времени.

В матче с Портлендом (118:105) француз провел на площадке 24 минуты и 21 секунду. За это время Виктор записал на свой счет 30 очков, 7 блок-шотов, 6 подборов и 6 ассистов. Также Вембаньяма стал вторым новичком в истории (после Дэвида Робинсона в 1990 году), набравшим за игру 30+ очков, 5+ подборов, 5+ передач и 7+ блок-шотов.

Центровой провел 26 матчей в нынешнем розыгрыше НБА. В среднем француз набирал 18,3 очка, 10,6 подборов и 3,0 блок-шота.

Сан-Антонио занимает последнее место в Западной конференции. В следующем матче Сперс второй раз кряду сыграют с Портлендом в ночь на 30 декабря.

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