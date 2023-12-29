Знайшли аспект, в якому «Лейкерс» значно змінилися за останній рік. Вражаючий факт про одну з зірок

Головною проблемою Ентоні Девіса завжди були пошкодження. Регулярні травми і перманентна відсутність зірки у більшості зустрічей «Лейкерс» уже встигли стати мемом серед фанів.

Проте після останнього пошокодження (ще у попередньому сезоні) ЕйДі набрав форму і більше не пропускає значну кількість матчів.

Ентоні Девіс взяв участь в останніх 79 з 83 матчів «озерних». Після відновлення від травми попереднього сезону зіграв у 31 з 33 ігор регулярки-2022/23, зустрічі плей-ін і 16 матчах плей-оф того ж року. У новому сезоні зірковий форвард вийшов на майданчик у 30 з 32 ігор регулярки та у плей-оф Кубка НБА.

Загалом цього сезону він проводить на майданчику 35,5 хвилини (рекордний показник у майці «ЛАЛ»), за які відзначається 24,9 очками, 12,3 підбираннями та 3,1 передачами в середньому за гру.

Фото: David Becker/NBAE

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