Американський букмекер називав основних претендентів на звання найкращого «шостого» гравця НБА

Усі обговорюють долю титулів MVP чи найкращому новачку сезону. У той же час існує менш статусна, проте не менш цікава, нагорода найкращому запасному гравцю.

Попереднього сезону ця відзнака дісталася Малкольму Брогдону з «Бостона», який влітку став частиною «Портленда».

Цієї ж кампанії американський букмекер Bovada дає ось такі коефіцієнти на володаря нагороди 2024 року:

Хто, на вашу думку, награє на відзнаку цього сезону?

Фото: Wally Skalij/Los Angeles Times

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