Баскетбол
Американський букмекер називав основних претендентів на звання найкращого «шостого» гравця НБА
Усі обговорюють долю титулів MVP чи найкращому новачку сезону. У той же час існує менш статусна, проте не менш цікава, нагорода найкращому запасному гравцю.
Попереднього сезону ця відзнака дісталася Малкольму Брогдону з «Бостона», який влітку став частиною «Портленда».
Цієї ж кампанії американський букмекер Bovada дає ось такі коефіцієнти на володаря нагороди 2024 року:
Хто, на вашу думку, награє на відзнаку цього сезону?
Фото: Wally Skalij/Los Angeles Times