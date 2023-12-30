Бостон с Михайлюком вырвал победу у Торонто, Сакраменто с Лэнем победил Атланту в НБА

Нью-Йорк Никс без Дмитрия Скапинцева уступили Орландо

В очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись десять матчей.

Бостон на домашней арене вырвал победу у Торонто. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк набрал в матче 5 очков, а также совершил один подбор и один ассист.

Сакраменто, благодаря сильной второй половине игры, победил на выезде Атланту. Центровой Кингз Алексей Лэнь набрал 2 очка, 4 подбора и 4 ассиста. Еще один украинец, Дмитрий Скапинцев, не выходил на площадку в проигранном матче Нью-Йорка против Орландо.

Вашингтон Уизардс — Бруклин Нетс — 110:104 (25:25, 29:28, 30:33, 26:18)

Орландо Мэджик — Нью-Йорк Никс — 117:108 (26:29, 29:15, 31:30, 31:34)

Атланта Хокс — Сакраменто Кингз — 110:117 (36:23, 35:30, 20:33, 19:31)

Бостон Селтикс — Торонто Рэпторс — 120:118 (35:20, 33:33, 31:33, 21:32)

Кливленд Кавальерс — Милуоки Бакс — 111:119 (37:31, 22:21, 21:40, 31:27)

Хьюстон Рокетс — Филадельфия 76ерс — 127:131 (32:26, 31:36, 34:28, 30:41)

Денвер Наггетс — Оклахома Сити Тандер — 93:119 (27:33, 21:21, 20:34, 25:31)

Финикс Санз — Шарлотт Хорнетс — 133:119 (36:30, 32:28, 35:31, 30:30)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Сан-Антонио Сперс — 134:128 (29:29, 42:27, 33:38, 30:34)

Лос-Анджелес Клипперс — Мемфис Гризлис — 117:106 (33:25, 26:29, 35:21, 23:31)

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