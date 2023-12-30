Нельсон и Сизов — в символической сборной первой части сезона Суперлиги-FAVBET

Также в списке — Байнум, Тимофеенко и Агафонов

Стала известна символическая сборная первой части сезона в Суперлиге-FAVBET.

В сборную вошел лучший скорер сезона — Джакор Нельсон из Политехники-Галичины. Также ФБУ отметила Александра Сизова из Запорожья и лидера Днепра Станислава Тимофеенко.

Символическая пятерка первой части сезона Суперлиги-FAVBET:

Джакор Нельсон (Политехника-Галичина) — 23,7 очков, 5,4 подборов, 3,8 передачи, 3.4 перехвата;

Александр Сизов (Запорожье) — 13,3 очков, 7,6 подборов, 2,8 передачи;

Брентли Байнум (Киев-Баскет) — 18,5 очков, 5,0 подборов, 2,7 передачи;

Станислав Тимофеенко (Днепр) — 14,2 очка, 7,5 подбора, 2,5 передачи;

Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) — 16,1 очка, 7,4 подбора, 3,1 передачи.

Регулярный чемпионат возобновится в январе баблами во Львове и Луцке. Лидером турнирной таблицы является Днепр, за ним расположились Запорожье и Черкасские Мавпы.

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