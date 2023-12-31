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Аналітик порахував, хто у 2023-му був найкращим скорером у НБА з різних дистанцій до кошика. Є доволі несподівані прізвища

Аналітик Тодд Вайтгед опублікував статистику найкращих скорерів НБА у календарному 2023 році з різних дистанцій до кошика.

За точку відліку він взяв один фут (трохи більше 30 сантиметрів) та порахував, хто з гравців набрав найбільшу кількість очок з тієї чи іншої дистанції (із кроком в один фут).

Вийшла наступна картина: із близької дистанції найефективніше атакує Янніс Адетокумбо, із відстані в метр та далі – Нікола Йокич, одразу кілька гравців є найрезультативнішими з середньої дистанції, але свій статус одного з найкращих мід-рейндж шутерів усіх часів вкотре підтвердив Демар Дерозан.

Якщо ж говорити про дальню дистанцію, то тут традиційно найкращим є Стеф Каррі, хоча поруч із ним ще Клей Томпсон та Деміан Ліллард. А із найцікавіших прізвищ, яку можуть вас здивувати, варто звернути увагу на наявність у списку Макса Струса та Мікела Бріджеса.

Фото: Ron Schwane, Jamie Schwaberow/Getty Images

ua.tribuna.com

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Аналітик порахував, хто у 2023-му був найкращим скорером у НБА з різних дистанцій до кошика. Є доволі несподівані прізвища

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