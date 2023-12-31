Бачили фото дитячої кімнати Леброна? Там купа постерів із найкращими спортсменами часів його дитинства

У мережі набирає популярності фото Леброна Джеймса у своїй дитячій кімнаті, що завішана великою кількістю постерів зі спортсменами.

Фактично вся стіна та навіть частина стелі кімнати вкрита постерами із найкращими спортсменами часів дитинства Короля.

На плакатах зображені: баскетболісти Леррі Джонсон, Хакім Оладжувон, Пенні Гардвей, Шакіл О'Ніл, Леррі Берд, Меджик Джонсон, Волт Фрейзер, Кобі Браянт, Аллен Айверсон та Майкл Джордан, боксер Майк Тайсон, ексгравці НФЛ Дейон Сандерс, Еммет Сміт та Беррі Сандерс, бейсболіст Баррі Бондс та інші.

Фото: Juan Ocampo/NBAE

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