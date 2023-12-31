Экс-защитник Майами и других клубов свой прощальный матч планирует провести в августе в Словении

Известный разыгрывающий защитник Горан Драгич завершил карьеру в НБА. Горан планирует провести свой прощальный матч в качестве игрока в родной Словении в августе 2024 года.

Драгич провел в НБА 15 сезонов. Защитник выступал за Майами, Финикс, Хьюстон, Торонто, Бруклин, Чикаго. Последним клубом словенца был Милуоки.

В НБА Горан провел 946 игр и в среднем набирал 13,3 очка, 4,7 передачи и 3,0 подбора. Словенец был участником Матча всех звезд в сезоне-2017/18. Лучшее достижение его клубов — финал НБА в 2020 году, где Хит с Драгичем в составе уступили Лейкерс.

Вместе со сборной Словении защитник выиграл золото Евробаскета-2017. Сам Драгич стал MVP европейского первенства.

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