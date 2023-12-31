Баскетбол
Леброн – найпопулярніший баскетболіст року на Tribuna.com. Забірченко – топ у Суперлізі
Редакція Tribuna.com підбила підсумки року, що минає, великою серією матеріалів:
У ній знайшлось місце й головним баскетбольним подіям – тріумфу збірної Німеччини на чемпіонаті світу та унікальному досягненню Леброна Джеймса, який у лютому став найкращим бомбардиром в історії гри, перевершивши рекорд Каріма Абдул-Джаббара.
Але про кого ж зі світу баскетболу ми у 2023-му писали найбільше? Зараз розповімо.
Якщо брати розділ баскетболу загалом (новини, матеріали та блоги від нашого ком'юніті, якому ми дуже вдячні за активність і у баскетбольному блогерському конкурсі, і загалом впродовж року), то тут Королю теж немає рівних – загалом йому були присвячені аж 753 публікації.
Перша десятка виглядає наступним чином:
1️⃣ Леброн Джеймс – 753;
2️⃣ Нікола Йокич – 339;
3️⃣ Стефен Каррі – 336;
4️⃣ Лука Дончич – 316;
5️⃣ Янніс Адетокумбо – 311;
6️⃣ Кевін Дюрент – 299;
7️⃣ Джоел Ембід – 276;
8️⃣ Дем’єн Ліллард – 250;
9️⃣ Джеймс Харден – 248;
🔟 Віктор Вембаньяма – 247.
Якщо рейтингувати лише тих, хто так чи інакше пов’язаний з українським баскетболом (наші представники в НБА, національна збірна, Суперліга, «Прометей»), найпершим буде захисник «Бостона» Святослав Михайлюк – який за 2023-й встиг змінити низку клубів і стати фігурантом кількох трейдів.
А от другий, несподівано – Дмитро Забірченко, який провів дуже насичений рік. Із чемпіонством у Суперлізі з «Будівельником», бронзою молодіжного чемпіонату Європи у дивізіоні Б і грудневим переходом у «Київ-Баскет».
1️⃣ Святослав Михайлюк – 192;
2️⃣ Дмитро Забірченко – 118;
3️⃣ Ронен Гінзбург – 110;
4️⃣ Олексій Лень – 109;
5️⃣ Іссуф Санон – 93;
6️⃣ Дмитро Скапінцев – 83;
7️⃣ Ді Джей Стефенс – 77;
8️⃣ Олександр Ковляр – 75;
9️⃣ Віталій Степановський – 74;
🔟 Володимир Конєв – 71.
Серед представників Суперліги Забірченко – поза конкуренцією. Ось хто склав йому компанію у десятці найпопулярніших представників нашого чемпіонату (і національної федерації також) на Tribuna.com:
1️⃣ Дмитро Забірченко – 118;
2️⃣ Володимир Конєв – 71;
3️⃣ Станіслав Тимофеєнко – 63;
4️⃣ Андрій Агафонов – 59;
5️⃣ Валерій Плеханов – 53;
6️⃣ Михайло Бродський – 50;
7️⃣ Артем Сліпенчук – 49;
8️⃣ Володимир Холопов – 48;
9️⃣ Володимир Драбіковський – 40;
🔟 Володимир Коваль, Михайло Горобченко – по 39.
Серед турнірів, звісно, немає рівних Національній баскетбольній асоціації – за кількістю контенту на Tribuna.com вона значно випереджає будь-яке інше змагання. Але у 2023-му ми намагались не проходити повз інші цікавинки – зокрема, вересневий ЧС в Азії:
1️⃣ НБА – 6978;
2️⃣ Суперліга – 1205;
3️⃣ плей-оф НБА – 610;
4️⃣ чемпіонат світу з баскетболу – 498;
5️⃣ Єврокубок – 336;
6️⃣ Латвійсько-естонська ліга – 183.
І це, звісно, далеко не усі теги, які баскетбольна редакція та відділ новин наповнювали впродовж року. Бережіть себе і залишайтеся з нами у 2024-му – попереду ще дуже багато цікавого.
Фото: USA Today Sports, ФБУ