Леброн закинув рятівну трійку в клатчі з «Вулвз», але нібито наступив на лінію. Джеймс не міг у це повірити

Леброн Джеймс у свій 39-й день народження грав матч регулярного чемпіонату НБА проти «Міннесоти». «Лейкерс» програли із рахунком 106:108, але саме Король зробив усе від себе залежне, щоб врятувати зустріч і хоча б перевести її в овертайм.

За рахунку 104:107 та за 8 секунд до фінальної сирени, Леброн побіг в атаку та виконав триочковий, який виявився влучним та зрівняв рахунок у матчі. Однак арбітри зарахували лише два очки, що означало, що «Лейкерс» все ще поступаються суперникам у рахунку.

Усе тому, що Леброн Джеймс нібито наступив на триочкову лінію, а отже кидок вже не може вважатися триочковим. Арбітри перевірили цей момент завдяки відеоповтору та переконалися, що були праві – і правильно зарахували два очки, а не три. Хоча сам Леброн, який дивився відео разом із суддями, не міг у це повірити.

Після матчу Джеймс навіть опублікував скриншот у своїх соцмережах із дуже красномовним підписом

«Іііііііііііііііііііііііііііііііі! ШЗХ? Який паскудний подарунок мені на день народження»

Леброн завершив матч із 26 очками, 6 асистами, 3 підбираннями та 3 перехопленнями. Найкращим гравцем «Лейкерс» у матчі став Ентоні Девіс, який набрав 33 очки, 17 підбирань, 8 асистів та 4 перехоплення, а також зробив 2 блок-шоти.

«Лейкерс» програли 16 матч у сезоні, мають показник 17-16 та дев'яте місце на Заході. «Міннесота», яка тепер має 24-7, знаходиться на першому місці в конференції.

А як ви вважаєте, чи справедливо арбітри зарахували два очки, а не три, у цій атаці Леброна?

Скриншоти: НБА

ua.tribuna.com