Нью-Йорк Скапинцева проиграл Индиане, Миннесота обыграла Лейкерс в НБА

Детройт прервал серию из 28-ми поражений

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись шесть матчей.

Нью-Йорк украинца Дмитрия Скапинцева на выезде проиграл Индиане. Украинский центровой провел на площадке около минуты и не отметился результативными действиями.

В других матчах Миннесота дома удержала победу над Лейкерс, а Даллас на выезде обыграл Голден Стэйт. Детройт одержал победу над Торонто и прервал серию из 28-ми поражений.

Юта Джаз — Майами Хит — 117:109 (27:28, 27:25, 34:35, 29:21)

Детройт Пистонз — Торонто Рэпторс — 129:127 (25:24, 27:20, 38:42, 39:41)

Индиана Пэйсерс — Нью-Йорк Никс — 140:126 (32:27, 32:35, 41:30, 35:34)

Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Лейкерс — 108:106 (29:31, 32:26, 21:20, 26:29)

Чикаго Буллз — Филадельфия 76ерс — 105:92 (21:17, 35:31, 24:23, 25:21)

Голден Стэйт Уорриорс — Даллас Маверикс — 122:132 (26:34, 28:29, 35:38, 33:31)

Источник