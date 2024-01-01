Бостон с Михайлюком обыграл Сан-Антонио, Лэнь помог Сакраменто победить Мемфис

Украинцы получили игровое время в матчах регулярного чемпионата НБА

В ночь на 1 января состоялись шесть матчей регулярного чемпионата НБА.

Украинский защитник Святослав Михайлюк помог Бостон Селтикс обыграть Сан-Антонио Сперс (134:101). Михайлюк провел на площадке 8 минут, за которые оформил один подбор и один перехват.

Соотечественник Свята, центровой Алексей Лэнь поучаствовал в победе Сакраменто Кингз над Мемфис Гриззлис (123:92). За немногим более 12 минут, Лэнь набрал восемь подборов, один ассист и один блок-шот.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардз — Атланта Хокс — 126:130 (30:28, 28:42, 29:30, 39:30)

Нью-Орлеан Пеликанс — Лос-Анджелес Лейкерс — 129:109 (42:33, 32:24, 30:32, 25:20)

Оклахома-Сити Тандер — Бруклин Нетс — 124:108 (33:36, 26:20, 30:23, 35:29)

Сан-Антонио Сперс — Бостон Селтикс — 101:134 (22:30, 31:35, 23:40, 25:29)

Мемфис Гриззлис — Сакраменто Кингз — 92:123 (29:34, 29:36, 21:31, 13:22)

Финикс Санз — Орландо Мэджик — 112:107 (37:24, 30:34, 22:29, 23:20)

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