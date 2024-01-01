«Я ж не ідіот. Тому просто намагався піти з дороги». Вайт кумедно пояснив, чому дозволив Вембаньямі оформити данк ночі

1 січня в НБА відбувалася чимала кількість цікавих зустрічей. На паркеті у Техасі «Сан-Антоніо» розгромно поступився «Бостону» з різницею у 33 очки – 101:134.

Головним данком ночі став хайлайт Віктора Вембаньями, який з надлюдською легкістю забив згори. Справжній велетень:

На післяматчевій прес-конференції Деррік Вайт відповів на запитання щодо цього моменту: «Я не ідіот. Я сподівався, що Віктор Вембаньяма зробить ще один дриблінг… А він просто зробив цей мув, і я більше я його не бачив. Тому я просто намагався піти з дороги»

На домашньому майданчику новорічної ночі Віктор Вембаньяма провів 24 хвилини, за які відзначився 21 очком, сімома підбираннями та трьома передачами.

Фото: Ronald Cortes/Getty Images

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