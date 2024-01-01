Баскетбол
«Я ж не ідіот. Тому просто намагався піти з дороги». Вайт кумедно пояснив, чому дозволив Вембаньямі оформити данк ночі
1 січня в НБА відбувалася чимала кількість цікавих зустрічей. На паркеті у Техасі «Сан-Антоніо» розгромно поступився «Бостону» з різницею у 33 очки – 101:134.
Головним данком ночі став хайлайт Віктора Вембаньями, який з надлюдською легкістю забив згори. Справжній велетень:
На післяматчевій прес-конференції Деррік Вайт відповів на запитання щодо цього моменту: «Я не ідіот. Я сподівався, що Віктор Вембаньяма зробить ще один дриблінг… А він просто зробив цей мув, і я більше я його не бачив. Тому я просто намагався піти з дороги»
На домашньому майданчику новорічної ночі Віктор Вембаньяма провів 24 хвилини, за які відзначився 21 очком, сімома підбираннями та трьома передачами.
Фото: Ronald Cortes/Getty Images