Історичний півфінал «Прометея» – у топ-10 моментів року, що минув, у Єврокубку

Підбиваючи підсумки 2023-го, медіаслужба Єврокубка склала власний список десяти найкращих моментів року в рамках турніру.

Увійшов до цього переліку потужний попередній сезон «Прометея» – другої в історії української команди (після «Будівельника» у сезоні-2012/13), що дісталася півфіналу другого за статусом змагання під егідою Euroleague Basketball.

Весняний спурт «титанів» поставили аж на другу позицію:

«Це була одна з найкращих історій у спорті: українська команда, що базується у Латвії, далеко від дому, брала участь у європейських змаганнях і майже пройшла весь шлях. «Прометей» зібрав разом круту команду, що вели за собою Калеб Агада, Ді Джей Кеннеді, Онджей Балвін та неймовірно видовищний Ді Джей Стефенс, який своїми данками увірвався у першу символічну збірну сезону.

«Прометей» був першим у групі А з балансом 14-4 і вибив «Гамбург» та «Промітеас» на шляху у півфінал. Чимало українців приходило підтримувати команду у Ризі та інших містах, де вона грала. «Прометей» залишається контендером і у поточному сезоні».

Окрім півфіналу «Прометея», у добірку потрапили:

🔟 «Клуж» та його трансформація від однієї з найслабших команд турніру у претендента на плей-оф;

9️⃣ «Тренто», який після двох поганих сезонів нарешті почав перемагати;

8️⃣ потужна фанбаза тель-авівського «Хапоеля»;

7️⃣ «Ульм» та його міжнародний скаутинг, що продовжує знаходити цікавих проспектів по всій Європі;

6️⃣ «Париж» зі своєю ставкою на талановиту французьку молодь – від Ішмаеля Камагате до Надіра Хіфі;

5️⃣ рекорди Алена Омича, який вийшов на перше місце в історії Єврокубка за сукупним рейтингом ефективності, підбираннями та влучними двоочковими спробами;

4️⃣ підйом «Парижа» та «Лондона»;

3️⃣ історичний вихід «Тюрк Телекома» у фінал;

2️⃣ спурт «Прометея»;

1️⃣ довгоочікувана перемога «Гран-Канарії» і перші у кар’єрі титули для ветеранів Ей Джей Слотера, Ендрю Албісі та Олівера Стевича.

Фото: БК «Прометей» / Facebook

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