Від Кобі до Тайсона. Дитяча кімната Леброна була доверху завішана постерами зі спортсменами 90-х

Мережею почала ширитися світлина, де Леброн Джеймс сидить у своїй дитячій кімнаті. Стіни спальні повністю завішані постерами з відомими спортсменами 90-х.

Можна помітити таких знаменитостей: Майк Тайсон (бокс), Ларрі Джонсон (баскетбол), Хакім Оладжувон (баскетбол), Анферні Хардуей (баскетбол), Дейон Сандерс (американський футбол), Шакіл О'Ніл (баскетбол), Еммет Сміт (американський футбол), Лері Берд (баскетбол), Меджік Джонсон (баскетбол), Баррі Сандерс (американський футбол), Волт Фрейзер (баскетбол), Кобі Брайант (баскетбол), Аллен Айверсон (баскетбол), Майкл Джордан (баскетбол), Баррі Бондс (бейсбол) та інші.

Фото: NBA Buzz

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