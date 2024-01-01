Следить

Баскетбол

Від Кобі до Тайсона. Дитяча кімната Леброна була доверху завішана постерами зі спортсменами 90-х

Мережею почала ширитися світлина, де Леброн Джеймс сидить у своїй дитячій кімнаті. Стіни спальні повністю завішані постерами з відомими спортсменами 90-х.

Можна помітити таких знаменитостей: Майк Тайсон (бокс), Ларрі Джонсон (баскетбол), Хакім Оладжувон (баскетбол), Анферні Хардуей (баскетбол), Дейон Сандерс (американський футбол), Шакіл О'Ніл (баскетбол), Еммет Сміт (американський футбол), Лері Берд (баскетбол), Меджік Джонсон (баскетбол), Баррі Сандерс (американський футбол), Волт Фрейзер (баскетбол), Кобі Брайант (баскетбол), Аллен Айверсон (баскетбол), Майкл Джордан (баскетбол), Баррі Бондс (бейсбол) та інші.

Від Кобі до Тайсона. Дитяча кімната Леброна була доверху завішана постерами зі спортсменами 90-х

Фото: NBA Buzz

ua.tribuna.com

Категории
Комментарии

Баскетбол

Від Кобі до Тайсона. Дитяча кімната Леброна була доверху завішана постерами зі спортсменами 90-х

Футбол

Ювентус близок к тому, чтобы продлить контракт со своим защитником — Инсайдер

Футбол

Ювентус и Наполи не готовы выкупать Судакову

Футбол

«Сиэтл» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча Зимней классики НХЛ (прямой эфир)

Футбол

Издание Goal опубликовало список игроков, которым больше всего нужен январский трансфер

Теннис

Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 2 января

Футбол

Журналист: Фейенорд не должен был отпускать Пушича

Автоспорт

Дэвид Култхард о переменах, которые ему не нравятся

Футбол

Самый нелепый гол сезона НХЛ. Кучерову пришлось спасать «Тампу» от конфуза

Баскетбол

«Я ж не ідіот. Тому просто намагався піти з дороги». Вайт кумедно пояснив, чому дозволив Вембаньямі оформити данк ночі

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол