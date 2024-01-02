Бачили у TikTok едіт зі студентом Бостона, який каже «Hi, mom»? Він зібрав вже понад 10 млн переглядів

Наприкінці 2023 року в соцмережі TikTok стало віральним відео із білим баскетболістом з пов'язкою на голові, який окрім ігрових хайлайтів також танцює після успішних дій на майданчику та передає привіт своїй мамі в камеру.

Станом на 2 січня це відео зібрало вже понад 10 мільйонів переглядів лише на акаунті ballislife, а також кілька мільйонів на перезаливах на інших сторінках.

Хто цей хлопець? Це – гравець університету Бостона на ім'я Отто Ландрум. Ось його профіль на ESPN для ознайомлення.

Крутим професійним баскетболістом та суперзіркою НБА він навряд чи стане, але популярність в мережі вже заробив, зокрема завдяки ось цьому відео, а також своїй цікавій зовнішності та харизмі.

Ще один цікавий факт: музика, що використовується в цьому відео – це ремікс на трек реперів Jay Hound та Jay5ive (ось оригінал), який має назву «Ukraine». Ніякого патріотизму шукати тут не варто, скоріше це просто прикольна згадка у трекові, що несподівано став навіть більш популярним, ніж на це розраховували самі автори.

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