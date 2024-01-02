Баскетбол
Бол Бол нарешті отримав нормальний ігровий час – одразу ж круто зіграв та відзначився хайлайтом після проходу
Центровий «Фінікса» Бол Бол вперше у сезоні НБА отримав достатню кількість ігрового часу в матчі регулярного чемпіонату. Він зіграв майже 20 хвилин проти «Портленда», за які відзначився 11 очками та 9 підбираннями, а його команда перемогла із рахунком 109:88.
Окрім цього, Бол ще й відзначився доволі красивим хайлайтом після свого ж проходу майже через весь майданчик. Майстерно використав євростеп та поставив згори:
Це перший матч Бола Бола у сезоні, де він зіграв більше чотирьох з половиною хвилин.
Скриншоти: НБА