Бол Бол нарешті отримав нормальний ігровий час – одразу ж круто зіграв та відзначився хайлайтом після проходу

Центровий «Фінікса» Бол Бол вперше у сезоні НБА отримав достатню кількість ігрового часу в матчі регулярного чемпіонату. Він зіграв майже 20 хвилин проти «Портленда», за які відзначився 11 очками та 9 підбираннями, а його команда перемогла із рахунком 109:88.

Окрім цього, Бол ще й відзначився доволі красивим хайлайтом після свого ж проходу майже через весь майданчик. Майстерно використав євростеп та поставив згори:

Це перший матч Бола Бола у сезоні, де він зіграв більше чотирьох з половиною хвилин.

Скриншоти: НБА

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