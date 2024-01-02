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Маскот «Мемфіса» роздягнувся та станцював тверк перед чотирирічною дочкою Морента

1 січня «Сакраменто» перемогло «Мемфіс» з рахунком 123:92.

У неділю в перерві матчу маскот «Гризліс» роздягнувся і станцював тверк перед чотирирічною дочкою лідера команди Джа Морента.

Відео опублікував відомий експерт НБА Роб Перес.

«Подивіться, як чоловік у першому ряду прикриває очі дитині, яка сидить у нього на колінах, тоді як Грізз роздягається і блискає перед ними», – написав він.

Момент відразу ж завірусився в мережі, а фани жорстко розкритикували маскота за його поведінку.

Фото: Getty Images

ua.tribuna.com

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