НБА. Нью-Йорк без Скапинцева обыграл Миннесоту, победа Денвера, поражение Майами

Никс прервали серию из трех поражений

В ночь на 2 января в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись восемь матчей.

Нью-Йорк украинца Дмитрия Скапинцева дома одержал победу над лидером Западной конференции Миннесотой. Украинский центровой в матче не участвовал.

В других матча чемпион Денвер оказался сильнее Шарлотт, Майами уступил Клипперс на выезде, Юта и Хьюстон добыли уверенные победы над Далласом и Детройтом.

НБА. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Никс — Миннесота Тимбервулвз — 112:106 (23:32, 38:17, 33:29, 18:28)

Торонто Рэпторс — Кливленд Кавальерс — 124:121 (41:32, 26:27, 31:32, 26:30)

Милуоки Бакс — Индиана Пэйсерс — 113:122 (32:25, 30:31, 26:28, 25:38)

Хьюстон Рокетс — Детройт Пистонс — 136:113 (31:29, 28:26, 47:25, 30:33)

Юта Джаз — Даллас Маверикс — 127:90 (37:26, 25:29, 31:24, 34:11)

Денвер Наггетс — Шарлотт Хорнетс — 111:93 (24:18, 25:31, 40:17, 22:27)

Финикс Санз — Портленд Трэйл Блэйзерс — 109:88 (20:29, 35:18, 31:14, 23:27)

Лос-Анджелес Клипперс — Майами Хит — 121:104 (23:35, 36:23, 36:27, 26:19)

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