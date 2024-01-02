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Нью-Йорк Никс отчислили украинского центрового Скапинцева

Украинский центровой лишь недавно заключил с Никс двустороннее соглашение

Нью-Йорк Никс отчислили украинского центрового Скапинцева

Дмитрий Скапинцев, fbu.ua / Getty Images

Нью-Йорк Никс отчислили украинского центрового Дмитрия Скапинцева спустя всего лишь десять дней после подписания с ним двустороннего контракта.

Напомним, 23 декабря было объявлено о подписании двустороннего соглашения между командой Национальной баскетбольной ассоциации и 25-летним игроком. В тот же день Скапинцев дебютировал в НБА, став девятым украинцем в истории лиги. Дмитрий успел дважды сыграть за Никс — проводил на площадке около минуты, результативными действиями не отличался.

На днях Нью-Йорк провел большой обмен с Торонто Рэпторс. В числе прочих, состав команды пополнил нигерийский центровой Прешес Ачиува. Видимо, ради него пришлось освободить слот под двусторонний контракт, которое ранее занял Скапинцев.

Украинец продолжит выступления на том уровне, на котором выступал ранее — в Лиге развития НБА (NBA G League) за Вестчестер Никс, фарм-клуб Нью-Йорка. В среднем Дмитрий за эту команду проводил на паркете 18,6 минут, набирал 5,9 очка, делал 4,3 подбора и 1,7 передачи.

Никс занимают седьмое место в Восточной конференции НБА. Вестчестер замыкает турнирную таблицу Восточного дивизиона G-лиги.

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