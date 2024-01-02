Первый бабл Суперлиги FAVBET в 2024 году пройдет с 9 по 11 января во Львове

С 12 по 14 января регулярный чемпионат продолжится в Луцке

Стал известен календарь первых баблов Суперлиги FAVBET в 2024 году. Матчи пройдут во Львове и Луцке.

Возобновится чемпионат во Львове 9 января, где выступят БИПА, Прикарпатье-Говерла, Политехника-Галичина и Ровно. С 12 января стартует бабл в Луцке, где сыграют Кривбасс, Черкасские Мавпы, Днепр, Старый Луцк, Запорожье и Киев-Баскет.

Львов, ДС Галичина

Вторник, 9 января

15:00 БИПА-Сборная Одесской области – Прикарпатье-Говерла

18:00 Политехника-Галичина – Ровно-ОШВСМ

Среда, 10 января

15:00 БИПА-Сборная Одесской области – Ровно-ОШВСМ

18:00 Прикарпатье-Говерла – Политехника-Галичина

Четверг, 11 января

14:00 БИПА-Сборная Одесской области – Политехника-Галичина

17:00 Прикарпатье-Говерла – Ровно-ОШВСМ

Луцк, ОДЮСШ

Пятница, 12 января

12:00 Кривбасс – Черкасские Мавпы-Днепр

15:00 Днепр – Старый Луцк-Университет

18:00 Запорожье – Киев-Баскет

Суббота, 13 января

11:00 Кривбасс – Старый Луцк-Университет

14:00 Днепр – Киев-Баскет

17:00 Запорожье – Черкасские Мавпы-Днепр

Воскресенье, 14 января

10:00 Кривбасс – Киев-Баскет

13:00 Днепр – Черкасские Мавпы-Днепр

16:00 Запорожье – Старый Луцк-Университет

В Суперлиге FAVBET лидирует Днепр, одержавший 12 побед. Кривбасс замыкает турнирную таблицу, не выиграв ни одного матча.

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