Баскетбол
Первый бабл Суперлиги FAVBET в 2024 году пройдет с 9 по 11 января во Львове
С 12 по 14 января регулярный чемпионат продолжится в Луцке
Стал известен календарь первых баблов Суперлиги FAVBET в 2024 году. Матчи пройдут во Львове и Луцке.
Возобновится чемпионат во Львове 9 января, где выступят БИПА, Прикарпатье-Говерла, Политехника-Галичина и Ровно. С 12 января стартует бабл в Луцке, где сыграют Кривбасс, Черкасские Мавпы, Днепр, Старый Луцк, Запорожье и Киев-Баскет.
- Львов, ДС Галичина
Вторник, 9 января
15:00 БИПА-Сборная Одесской области – Прикарпатье-Говерла
18:00 Политехника-Галичина – Ровно-ОШВСМ
Среда, 10 января
15:00 БИПА-Сборная Одесской области – Ровно-ОШВСМ
18:00 Прикарпатье-Говерла – Политехника-Галичина
Четверг, 11 января
14:00 БИПА-Сборная Одесской области – Политехника-Галичина
17:00 Прикарпатье-Говерла – Ровно-ОШВСМ
- Луцк, ОДЮСШ
Пятница, 12 января
12:00 Кривбасс – Черкасские Мавпы-Днепр
15:00 Днепр – Старый Луцк-Университет
18:00 Запорожье – Киев-Баскет
Суббота, 13 января
11:00 Кривбасс – Старый Луцк-Университет
14:00 Днепр – Киев-Баскет
17:00 Запорожье – Черкасские Мавпы-Днепр
Воскресенье, 14 января
10:00 Кривбасс – Киев-Баскет
13:00 Днепр – Черкасские Мавпы-Днепр
16:00 Запорожье – Старый Луцк-Университет
В Суперлиге FAVBET лидирует Днепр, одержавший 12 побед. Кривбасс замыкает турнирную таблицу, не выиграв ни одного матча.