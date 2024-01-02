Вінгер «Реала» Вінісіус зробив нове тату на всю спину. Там одразу кілька легенд різних видів спорту

Бразильський футболіст мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор зробив нове татуювання на всю спину. Окрім слова «Mentality» там також є зображення кількох справжніх легенд із різних видів спорту.

Зокрема тут є футболіст Пеле, боксер Мохаммед Алі, а також баскетболісти Кобі Браянт та Майкл Джордан.

Повідомляється, що сеанс тривав понад вісім годин. А фанати миттєво знайшли нібито неточність, яка вже стала мемом.

6-разовий чемпіон НБА Майкл Джордан кидає штрафний кидок у татуюванні на спині Вінісіуса лівою рукою. Із бразильця почали глузувати, адже ЕмДжей був правшою та нібито ніколи не кидав штрафні кидки лівою.

Схоже, що це дійсно було помилкою, але історія врятувала Вінісіуса, адже Джордан іноді любив попіжонитися на майданчику, тому виконував штрафні із заплющеними очима та навіть «неробочою» рукою. Ось відеопідтвердження:

Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

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