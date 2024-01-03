НБА. Лэнь с Сакраменто уступил Шарлотту, Бостон без Михайлюка проиграл Оклахоме-Сити

Свят на площадку не выходил, а Алексей набрал три очка за 12 минут

В ночь на 3 января состоялись шесть матчей регулярного чемпионата НБА.

Украинец Святослав Михайлюк не появился на паркете в игре Бостон Селтикс с Оклахома-Сити Тандер (123:127). А вот Алексей Лэнь отыграл почти 13 минут в противостоянии Сакраменто Кингз и Шарлотт Хорнетс (104:111). На счету украинца — три очка, четыре подбора и три ассиста.

НБА. Регулярный чемпионат

Филадельфия 76ерс — Чикаго Буллз — 110:97 (43:18, 30:24, 25:30, 12:25)

Мемфис Гриззлис — Сан-Антонио Сперс — 106:98 (20:23, 27:17, 33:28, 26:30)

Нью-Орлеан Пеликанс — Бруклин Нетс — 112:85 (32:18, 27:16, 26:24, 27:27)

Оклахома-Сити Тандер — Бостон Селтикс — 127:123 (31:29, 27:32, 40:25, 29:37)

Голден Стэйт Уорриорз — Орландо Мэджик — 121:115 (30:28, 25:27, 32:26, 34:34)

Сакраменто Кингз — Шарлотт Хорнетс — 104:111 (21:25, 29:20, 28:30, 26:36)

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