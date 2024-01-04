Дюрен вколотив постер-данк через Кесслера та випадково сів йому на плечі

4 січня «Юта» перемогла «Детройт» у напруженому матчі в овертаймі з рахунком 154:148.

Одним з найбільш хайпових моментів матчу став данк Джейлена Дюрена через Вокера Кесслера після якого гравець «Пістонс» випадково сів на плечі центровому «Джаз». Кесслер не став це терпіти та просто скинув Дюрена на паркет.

Гравець «Пістонс» продовжив матч. Він набрав 17 очок та 10 підбирань за 36 хвилин на майданчику. Кесслер відзначився вісьмома очками та вісьмома підбираннями.

Фото: Bleacher Report

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