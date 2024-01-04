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Фанати помітили, що дружина Леброна фотографується лише із дівчатами – а хлопцям у фото постійно відмовляє

Користувачі твіттера помітили цікаву тенденцію, пов'язану із дружиною зірки «Лейкерс» та найрезультативнішого гравця в історії НБА Леброна Джеймса Саванни.

Вона нібито фотографується лише із жінками-фанатами, а от чоловікам у фото постійно відмовляє. Навели навіть кілька відеоприкладів:

Хоча користувач із ніком @ZoBilliano принаймні частково цю теорію обламав, показавши своє фото із Саванною Джеймс, на якому вона навіть показує жест «✌️» у камеру:

Фото: VALERIE MACON/AFP

ua.tribuna.com

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