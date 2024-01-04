Баскетбол
Фанати помітили, що дружина Леброна фотографується лише із дівчатами – а хлопцям у фото постійно відмовляє
Користувачі твіттера помітили цікаву тенденцію, пов'язану із дружиною зірки «Лейкерс» та найрезультативнішого гравця в історії НБА Леброна Джеймса Саванни.
Вона нібито фотографується лише із жінками-фанатами, а от чоловікам у фото постійно відмовляє. Навели навіть кілька відеоприкладів:
Хоча користувач із ніком @ZoBilliano принаймні частково цю теорію обламав, показавши своє фото із Саванною Джеймс, на якому вона навіть показує жест «✌️» у камеру:
Фото: VALERIE MACON/AFP