Фото дівчини одного з найкращих новачків сезону НБА Хайме Хакеса викликало чималий інтерес у фанатів баскетболу

На драфті-2023 «Маямі» взяли під загальним 18-м номером мексиканського баскетболіста Хайме Хакеса, який вже зараз називається одним із претендентів на нагороду найкращому новачку сезону НБА.

Однак у грудні 2023-го персона Хакеса викликала чималий інтерес серед баскетбольної спільноти не лише через свою яскраву гру на майданчику, а й через життя поза ним. Хайме відвідав вечірку на честь дня народження репера Offset із дівчиною на ім'я Домінік Руотоло, а фото, зроблене під час тієї вечірки швидко облетіло мережу та привернуло увагу фанатів баскетболу:

Цікаво, що Домінік – також спортсменка. Вона студентка університету Південної Каліфорнії, який представляє на змаганнях зі стрибків у довжину та висоту, а також у потрійному стрибку.

Пара не мала спільних публікацій у соцмережах, але Хайме та Домінік підписані одне на одного в інстаграмі, а Руотоло опублікувала ось таку історію після матчу НБА, в якому «Маямі» перемогли «Лейкерс»:

Хоча сама Домінік доволі активно веде свою сторінку в інстаграм та часто ділиться фото зі свого життя.

Фото: dominiqueruotolo/instagram, Issac Baldizon/NBAE

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