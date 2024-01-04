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Журналісти побачили Дреймонда Гріна на святкуванні 39-річчя Леброна Джеймса

30 грудня Леброн Джеймс відзначав свій 39-й день народження. Звичайно, Король влаштував вечірку, на яку запросив лише своє найближче оточення: співаків Jay-Z, 2 Chainz, Бейонсе, актора Дона Чідла, одноклубника Ентоні Девіса, синів та родину. Проте у списку гостей виявилося неочікуване прізвище – Дреймонд Грін, який не виходив на публіку з 12 грудня (день, коли стався інцидент з ударом Юсуфа Нуркича).

Журналісти TMZ примудрилися зробити фото-докази появи дискваліфікованої зірки «ГСВ».

Журналісти побачили Дреймонда Гріна на святкуванні 39-річчя Леброна Джеймса

Джерело: TMZ Sports

ua.tribuna.com

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