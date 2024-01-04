Маркканен думав, що завершив матч своєю трійкою, але «Детройт» не був готовий здаватися

4 січня «Юта» перемогла «Детройт» у напруженому матчі в овертаймі з рахунком 154:148.

Зірковий гравець «Джаз» Лаурі Маркканен закинув триочковий за 4,4 секунди до кінця поєдинку і вивів свою команду вперед на три очки.

Часу, що залишився, вистачило Алеку Берксу, щоб добігти до триочкової дуги і влучити м'яч у кільце під сирену.

Маркканен набрав 31 очок та сім підбирань за 38 хвилин на майданчику.

Фото: Twitter «Hoop Central»

ua.tribuna.com