Сакраменто без Лэня победил Орландо, Кливленд разгромил Вашингтон в НБА

Юта и Детройт набрали в совокупности 302 очка за матч

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли 12 матчей очередного игрового дня.

Кливленд с перевесом в 39 очков разгромил Вашингтон (140:101). Сакраменто без украинца Алексея Лэня в овертайме одолел Орландо (138:135). Еще один овертайм разыграли Юта и Детройт. Джаз победили, а команды на двоих набрали 302 очка (154:148).

Индиана Пэйсерс — Милуоки Бакс — 140:132 (33:31, 33:37, 47:29, 29:33)

Кливленд Кавальерс — Вашингтон Уизардс — 140:101 (34:31, 33:24, 34:20, 39:26)

Атланта Хокс — Оклахома Сити Тандер — 141:138 (39:25, 37:34, 40:44, 25:35)

Мемфис Гризлис — Торонто Мейпл Лифс — 111:116 (29:30, 19:32, 28:31, 35:23)

Миннесота Тимбервулвз — Нью-Орлеан Пеликанс — 106:117 (24:27, 22:32, 25:33, 35:25)

Хьюстон Рокетс — Бруклин Нетс — 112:101 (26:22, 23:28, 38:25, 25:26)

Даллас Маверикс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 126:97 (35:25, 43:22, 24:27, 24:23)

Нью-Йорк Никс — Чикаго Буллз — 106:100 (26:24, 25:31, 35:23, 30:22)

Финикс Санз — Лос-Анджелес Клипперс — 122:131 (20:35, 31:35, 40:37, 31:24)

Юта Джаз — Детройт Пистонз — 154:148 ОТ (26:33, 40:35, 38:41, 34:29, 16:10)

Лос-Анджелес Лейкерс — Майами Хит — 96:110 (18:25, 27:28, 22:19, 29:38)

Сакраменто Кингз — Орландо Мэджик — 138:135 ОТ (27:30, 40:25, 24:34, 27:29, 9:9, 11:8)

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