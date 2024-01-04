Вестбрук закинув у кошик зі спротивом Бола Бола і показав 218-сантиметровому жест із гойданням дитини

Одна із зірок команди з Лос-Анджелеса Расселл Вестбрук за майже 18 з половиною хвилин ігрового часу набрав шість очок (реалізував 2/7 кидків з гри), а також зробив п'ять підбирань, віддав два асисти та здійснив два перехоплення.

І не пішов додому без епічного моменту – в одному з епізодів Вестбрук реалізував кидок зі спротивом 218-сантиметрового центрового «Фінікса» Бола Бола. А після цього показав йому жест із гойданням дитини, який Расселл раніше доволі часто показував своїм суперникам після вдалих атакувальних дій.

Це одна з варіацій жесту «занадто маленький». Але цього разу занадто маленьким виявився центровий зі зростом 218 см.

Скриншоти: НБА

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