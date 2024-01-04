Відома колишня гімнастка Еріка Фонтейн стала моделлю OnlyFans після кар’єри. До неї намагалися підкотити Дюрент та Ліллард

24-річній американській гімнастці на ім'я Еріка Фонтейн раніше приписували романи із суперзірками НБА Кевіном Дюрентом та Деміаном Ліллардом.

Перший, ще коли грав у НБА за «Бруклін» (точніше не грав, бо відновлювався від травми), підписався на неї у соцмережах та пролайкав велику кількість фото на той момент ще 21-річної гімнастки.

Згодом дівчина завершила професійну кар'єру та знайшла себе у іншому руслі – стала успішною моделлю OnlyFans і тепер продає контент «для дорослих». А ще має свій, також доволі успішний, бренд спортивного одягу.

А влітку 2023-го з'явилися чутки, що Еріка може зустрічатися із репером Quavo. Їх кілька разів помічали разом на публіці.

Фото: ericaafontaine/інстаграм, Chris Coduto/Getty Images

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