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Відома колишня гімнастка Еріка Фонтейн стала моделлю OnlyFans після кар’єри. До неї намагалися підкотити Дюрент та Ліллард

24-річній американській гімнастці на ім'я Еріка Фонтейн раніше приписували романи із суперзірками НБА Кевіном Дюрентом та Деміаном Ліллардом.

Перший, ще коли грав у НБА за «Бруклін» (точніше не грав, бо відновлювався від травми), підписався на неї у соцмережах та пролайкав велику кількість фото на той момент ще 21-річної гімнастки.

Згодом дівчина завершила професійну кар'єру та знайшла себе у іншому руслі – стала успішною моделлю OnlyFans і тепер продає контент «для дорослих». А ще має свій, також доволі успішний, бренд спортивного одягу.

А влітку 2023-го з'явилися чутки, що Еріка може зустрічатися із репером Quavo. Їх кілька разів помічали разом на публіці.

Відома колишня гімнастка Еріка Фонтейн стала моделлю OnlyFans після кар'єри. До неї намагалися підкотити Дюрент та Ліллард

Відома колишня гімнастка Еріка Фонтейн стала моделлю OnlyFans після кар'єри. До неї намагалися підкотити Дюрент та Ліллард

Відома колишня гімнастка Еріка Фонтейн стала моделлю OnlyFans після кар'єри. До неї намагалися підкотити Дюрент та Ліллард

Відома колишня гімнастка Еріка Фонтейн стала моделлю OnlyFans після кар'єри. До неї намагалися підкотити Дюрент та Ліллард

Відома колишня гімнастка Еріка Фонтейн стала моделлю OnlyFans після кар'єри. До неї намагалися підкотити Дюрент та Ліллард

Відома колишня гімнастка Еріка Фонтейн стала моделлю OnlyFans після кар'єри. До неї намагалися підкотити Дюрент та Ліллард

Відома колишня гімнастка Еріка Фонтейн стала моделлю OnlyFans після кар'єри. До неї намагалися підкотити Дюрент та Ліллард

Фото: ericaafontaine/інстаграм, Chris Coduto/Getty Images

ua.tribuna.com

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Баскетбол

Відома колишня гімнастка Еріка Фонтейн стала моделлю OnlyFans після кар’єри. До неї намагалися підкотити Дюрент та Ліллард

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