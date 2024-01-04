Здається, Ірвінг особисто наказав охороні прибрати з трибуни таблички, з якими прийшла група фанів

2 січня «Даллас» на виїзді грав з «Ютою». У кортсайді арени виникла непроста ситуація – четверо чоловіків прийшли на гру з табличками «Я єврей і пишаюсь цим».

Цю акцію можна пов’язати за Кайрі Ірвінгом, який у 2023-му «відзначився» антисемітськими заявами, через які втратив контракт з Nike.

Уже в першій чверті рабіна з його сім’єю та другом попросили прибрати таблички. Учасник акції Авремі Ціппель висловив свою точку зору з цього приводу:

«Кайрі побачив наші таблички. Під час першої чверті він сказав: «Немає необхідності приносити це на гру».

У наступному тайм-ауті він поспілкувався зі співробітниками служби безпеки «Меверікс». Невдовзі співробітники арени підійшли перевірити наші квитки.

Нас попросили прибрати таблички. Сумне видовище».

На майданчику справи «Маверікс» також йшли не добре – поступилися з рахунком 90:127, а Кайрі Ірвінг набрав 14 очок, дев’ять підбирань та чотири передачі за 32 хвилини.

Фото: Alex Goodlett/Getty Images

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