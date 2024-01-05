Баскетбол
Денвер обыграл Голден Стэйт, Милуоки вырвал победу у Сан-Антонио в НБА
Состоялись два матча регулярного чемпионата
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в очередной игровой день состоялись два матча.
Милуоки на выезде обыграл Сан-Антонио — 125:121. Яннис Адетокунбо набрал в матче 44 очка и совершил 14 подборов. Милуоки закрепился на втором месте Восточной конференции.
В другом матче дня Денвер на чужой площадке победил Голден Стэйт — 130:127. Наггетс удерживают третью строчку Западной конференции.
Сан-Антонио Сперс — Милуоки Бакс — 121:125 (31:38, 28:26, 34:29, 28:32)
Голден Стэйт Уорриорс — Денвер Наггетс — 127:130 (33:34, 30:36, 44:24, 20:36)