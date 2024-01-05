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Евролига прекратила расследование относительно заявления украинского арбитра о попытке подкупа в финале Еврокубка-2021

Внутреннее расследование не обнаружило четких доказательств противоправных действий

Евролига прекратила расследование относительно заявления украинского арбитра о попытке подкупа в финале Еврокубка-2021

Николай Амбросов, fbu.ua

Баскетбольная Евролига официально объявила о прекращении расследования в отношении судейства финала Еврокубка 2021 года.

Это расследование было инициировано заявлениями украинского экс-арбитра Николая Амбросова, который обвинил двух коллег в попытке подкупа на одном из финальных матчей упомянутого турнира.

Пресс-релиз Евролиги гласит:

«В результате расследования и на основе собранных и проанализированных данных было установлено, что нет четких доказательств, позволяющих установить попытку дачи взятки, что, следовательно, делает дело в отношении связанных лиц безрезультатным, и потому оно будет прекращено».

Напомним: в августе 2023-го бывший украинский баскетбольный арбитр Амбросов обвинил коллег по судейской бригаде финала Еврокубка 2021 года в том, что они пытались ему дать взятку за обеспечение результата в пользу казанского УНИКСа. Со слов Амбросова, в деле был замешан известнейший украинский судья Борис Рыжик. Последний, в свою очередь, назвал обвинения «безосновательными и лживыми».

Амбросов в декабре 2022 года был пожизненно дисквалифицирован исполкомом ФБУ за участие в коррупционных схемах, а также за подделку документов.

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