Следить

Баскетбол

Хайлайтів Вембаньями багато не буває: Віктор на швидкості перевів м’яч за спиною та поставив згори з фолом

Перший пік драфту-2023 та один із головних претендентів на звання найкращого новачка року в сезоні-2023/24 Віктор Вембаньяма відзначився яскравим епізодом в матчі регулярного чемпіонату проти «Мілвокі» (121:125).

Француз виконав перехоплення м'яча, втік у швидкий відрив, перевів м'яч за спиною та поставив згори з фолом Брука Лопеса.

Вембі завершив матч із 27 очками, 9 підбираннями та 5 блок-шотами.

Скриншоти: НБА

ua.tribuna.com

Категории
Комментарии

Баскетбол

Адам Сендлер зіграв у баскетбол в університеті Аризони. Ви тільки погляньте на цю сорочку 😂

Баскетбол

Хайлайтів Вембаньями багато не буває: Віктор на швидкості перевів м’яч за спиною та поставив згори з фолом

Бокс

Джо ДЖОЙС: «Мы точно увидим реванш Фьюри и Усика»

Футбол

Брентфорд — Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Теннис

Кубок Дэвиса. Игрок топ-10 вошёл в заявку сборной США на матч против Украины

Футбол

МФК Металлург ищет спонсоров из-за уменьшения финансирования

Автоспорт

Статистика дебютных сезонов действующих гонщиков

Футбол

Малкин остался без очков в юбилейном матче, а Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров

Бокс

Хулио Сезар Чавес-младший обвинил отца в желании убить его

Футбол

Официально: Маццокки подписал контракт с итальянским клубом

Футбол

Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун — Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов

Бокс

Усик много готовится к бою с Фьюри, — Хижняк

Баскетбол

Бачили фото дитячої кімнати Леброна? Там купа постерів із найкращими спортсменами часів його дитинства

Теннис

Обзоры матчей второго игрового дня на United Cup (ВИДЕО)

Бокс

«Усик, давай». Дюбуа зовет украинца на бой-реванш

Баскетбол

Найгірша команда в історії? «Детройт» програв 28 матчів НБА поспіль – з одним з найдорожчих тренерів ліги

Баскетбол

Леброн закинув рятівну трійку в клатчі з «Вулвз», але нібито наступив на лінію. Джеймс не міг у це повірити

Футбол

«Сиэтл» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча Зимней классики НХЛ (прямой эфир)

Баскетбол

Первый бабл Суперлиги FAVBET в 2024 году пройдет с 9 по 11 января во Львове

Баскетбол

Бол Бол нарешті отримав нормальний ігровий час – одразу ж круто зіграв та відзначився хайлайтом після проходу

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол