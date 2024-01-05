Хайлайтів Вембаньями багато не буває: Віктор на швидкості перевів м’яч за спиною та поставив згори з фолом

Перший пік драфту-2023 та один із головних претендентів на звання найкращого новачка року в сезоні-2023/24 Віктор Вембаньяма відзначився яскравим епізодом в матчі регулярного чемпіонату проти «Мілвокі» (121:125).

Француз виконав перехоплення м'яча, втік у швидкий відрив, перевів м'яч за спиною та поставив згори з фолом Брука Лопеса.

Вембі завершив матч із 27 очками, 9 підбираннями та 5 блок-шотами.

Скриншоти: НБА

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