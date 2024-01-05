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Рей Аллен розповів, у чому Леброн Джеймс перевершує Майкла Джордана

Дворазовий чемпіон НБА та член Залу слави баскетболу Рей Аллен розповів, у якому компоненті лідер «Лейкерс» Леброн Джеймс перевершує легендарного Майкла Джордана.

«Леброн, ймовірно, один із найкращих пасуючих, яких бачила ліга. У Джордана це, мабуть, найслабша частина його гри… Але водночас Майкл не мав інших слабких місць», — наводить слова Аллена FadeawayWorld.

Джордан — шестиразовий чемпіон НБА, п'ятиразовий володар трофею MVP, 14-разовий учасник Матчу всіх зірок, дворазовий олімпійський чемпіон.

Леброн, у свою чергу, є чотириразовим чемпіоном НБА, чотириразовим володарем нагороди MVP, 19-кратним учасником Матчу всіх зірок, дворазовим олімпійським чемпіоном.

Фото: Getty Images

ua.tribuna.com

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