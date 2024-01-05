Следить

Баскетбол

Вембаньяма заблокував кидок самого Янніса у клатчі! Чудово зреагував на рухи грека у «фарбі»

В активі Янніса 44 очки, 14 підбирань та сім асистів. У Віктора – 27 очок, дев'ять підбирань та п'ять блок-шотів.

Матч завершився у доволі непростому клатчі, в якому перший номер драфту 2023 Віктор Вембаньяма примудрився заблокувати кидок дворазового MVP НБА Янніса Адетокумбо. За 24 секунди до фінальної сирени грек пішов під кошик, але не зміг закинути, наштовхнувшись на французького бігмена «Сан-Антоніо».

Фото: Michael Gonzales/NBAE

ua.tribuna.com

Категории
Комментарии

Бокс

Усик много готовится к бою с Фьюри, — Хижняк

Футбол

Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун — Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов

Баскетбол

Бачили фото дитячої кімнати Леброна? Там купа постерів із найкращими спортсменами часів його дитинства

Теннис

Обзоры матчей второго игрового дня на United Cup (ВИДЕО)

Баскетбол

Леброн закинув рятівну трійку в клатчі з «Вулвз», але нібито наступив на лінію. Джеймс не міг у це повірити

Бокс

«Усик, давай». Дюбуа зовет украинца на бой-реванш

Баскетбол

Найгірша команда в історії? «Детройт» програв 28 матчів НБА поспіль – з одним з найдорожчих тренерів ліги

Футбол

«Сиэтл» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча Зимней классики НХЛ (прямой эфир)

Баскетбол

Первый бабл Суперлиги FAVBET в 2024 году пройдет с 9 по 11 января во Львове

Баскетбол

«Я ж не ідіот. Тому просто намагався піти з дороги». Вайт кумедно пояснив, чому дозволив Вембаньямі оформити данк ночі

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол