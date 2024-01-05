Вембаньяма заблокував кидок самого Янніса у клатчі! Чудово зреагував на рухи грека у «фарбі»

В активі Янніса 44 очки, 14 підбирань та сім асистів. У Віктора – 27 очок, дев'ять підбирань та п'ять блок-шотів.

Матч завершився у доволі непростому клатчі, в якому перший номер драфту 2023 Віктор Вембаньяма примудрився заблокувати кидок дворазового MVP НБА Янніса Адетокумбо. За 24 секунди до фінальної сирени грек пішов під кошик, але не зміг закинути, наштовхнувшись на французького бігмена «Сан-Антоніо».

Фото: Michael Gonzales/NBAE

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