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Аллей-уп дня від «Сакраменто»: Монк поставив топовий данк у стрибку після накидання від Сабоніса

Центровий «Кінгз» Домантас Сабоніс вже традиційно для себе оформив тріпл-дабл: 24 очки, 15 підбирань та 11 асистів. За зимовий період, тобто з 1 грудня 2023-го, ніхто в НБА не має більше тріпл-даблів, ніж литовський бігмен каліфорнійців.

Одна з його результативних передач вийшла особливо красивою, але не стільки через Сабоніса, скільки через Маліка Монка, який конвертував його пас у два очки. Домантас побачив вистрибування Маліка та накинув йому м'яч, а Монк спіймав його у повітрі та красиво поставив згори у стрибку.

Малік Монк відзначився в грі проти «Торонто» 15 очками та дев'ятьма асистами.

Скриншоти: НБА

ua.tribuna.com

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