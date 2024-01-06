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Бостон с Михайлюком разбил Юту, Сакраменто обыграл Торонто в НБА

Святослав Михайлюк набрал три очка в матче Селтикс, Алексей Лэнь на площадку не выходил

Бостон с Михайлюком разбил Юту, Сакраменто обыграл Торонто в НБА

БОстон Селтикс — Торонто Рэпторс, фото — Getty Images

Состоялись 14 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной асоциации (НБА).

Бостон на домашней арене уверенно разбил Юту — 126:97. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк набрал в матче 3 очка и 3 подбора. Сакраменто дома обыграл Торонто, центровой Кингз Алексей Лэнь на площадку не выходил.

Бостон Селтикс — Юта Джаз — 126:97 (30:15, 41:25, 36:35, 19:22)

Индиана Пэйсерс — Атланта Хокс — 150:116 (38:24, 40:30, 39:29, 33:33)

Бруклин Нетс — Оклахома Сити Тандер — 124:115 (39:21, 36:26, 26:32, 23:36)

Кливленд Кавальерс — Вашингтон Уизардс — 114:90 (36:26, 16:14, 32:19, 30:31)

Филадельфия 76ерс — Нью-Йорк Никс — 92:128 (30:34, 25:41, 21:18, 16:35)

Нью-Орлеан Пеликанс — Лос-Анджелес Клипперс — 95:111 (26:26, 15:30, 27:36, 27:19)

Хьюстон Рокетс — Миннесота Тимбервулвз — 95:122 (24:32, 22:24, 26:28, 23:38)

Чикаго Буллз — Шарлотт Хорнетс — 104:91 (23:22, 24:19, 27:28, 30:22)

Даллас Маверикс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 139:103 (38:26, 24:27, 40:16, 37:34)

Денвер Наггетс — Орландо Мэджик — 120:122 (37:28, 30:26, 31:41, 22:27)

Финикс Санз — Майами Хит — 113:97 (33:29, 29:26, 32:20, 19:22)

Голден Стэйт Уорриорс — Детройт Пистонз — 113:109 (22:20, 28:26, 29:29, 34:34)

Лос-Анджелес Лейкерс — Мемфис Гризлис — 113:127 (38:29, 21:29, 35:36, 19:33)

Сакраменто Кингз — Торонто Рэпторс — 135:130 (36:27, 41:30, 30:40, 28:33)

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