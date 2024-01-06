Хто з команд Суперліги зіграв найбільше домашніх матчів? Як не дивно, це не один із лідерів сезону

Вже другий поспіль сезон баскетбольної Суперліги проводиться у форматі баблів – кілька команд (зазвичай, від трьох до шести) одночасно збираються в одному місті, щоб зіграти між собою.

Це певним чином нівелює традиційний для спорту високих досягнень фактор домашніх та виїзних матчів – тим більше, що формально усі офіційні спортивні змагання в Україні досі проводяться без глядачів, а органи державної влади поки що лише шукають варіанти вирішення цієї ситуації на користь повернення вболівальників на трибуни під час великої війни.

Але нам усе одно стало цікаво, хто з команд Суперліги за першу половину поточного чемпіонату встиг провести найбільше реально домашніх зустрічей – тобто, безпосередньо у власному залі.

І ось що з цього вийшло:

Цифри неоднозначні: з одного боку, проміжне друге місце «Запоріжжя», яке другий сезон поспіль взагалі не грає офіційні зустрічі у рідному місті, та лише шосте (це вже нижня половина таблиці) – у «Говерли», яка приймала суперників на рідному майданчику найчастіше, натякають, що суттєвого зв’язку між результатами та кількістю домашніх зустрічей немає.

З іншого – чотири найгірші команди регулярки Суперліги тут і зараз (а це «Політехніка-Галичина», «Біпа», «Старий Луцьк» та «Кривбас») провели сукупно тільки чотири домашніх матчі на всіх. Це стільки ж, скільки й у лідерів сезону з «Дніпра», та менше, ніж у «Київ-Баскета» та «Говерли».

Перші у календарному 2024 році бабли українського чемпіонату прийматимуть Львів (9-11 січня) та Луцьк (12-14 січня), тож у «Політехніки» зі «Старим Луцьком» ще буде можливість підправити власну статистику. І, цілком можливо, результати також: обом командам необхідно перемагати, щоб більш впевнено почувати себе у зоні плей-оф.

Фото: ФБУ, інфографіка Tribuna.com

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