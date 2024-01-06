Порахували, хто найчастіше вигравав Кубок України. У 2024-му можемо отримати третього лідера рейтингу

6 січна ФБУ оголосила точну інформацію щодо проведення Кубка України з баскетболу-2023/24. У турнірі, перший етап якого відбуватиметься з 14 по 17 лютого, візьмуть участь 16 команд. Усі 10 клубів Суперліги та топ-6 колективи Вищої ліги за підсумком двох кіл чемпіонату. Детальніше про формат проведення.

Останні два роки ми не отримували володарів трофею через повномасштабне вторгнення рф. Аби освіжити в пам’яті назви команд-переможниць порахували, які клуби найчастіше вигравали кубок:

1. «Будівельник» – 5 (1995/96, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2020/21). Уперше під назвою «Будівельник-Хорда»

1. «Азовмаш» – 5 (2001/02, 2002/03, 2005/06, 2007/08, 2008/09)

2. «Дніпро» – 4 (2010/11, 2016/17, 2017/18, 2018/19)

3. «ЦСКА-Ріко» – 2 (1995/1996, 1998/99)

3. «Ферро-ЗНТУ» – 2 (2009/10, 2012/13)

3. «Хімік» – 2 (2015/16, 2019/20)

4. «БІПА-Мода» – 1 (1992/93)

4. МБК «Одеса» – 1 (2000/01)

4. БК «Київ» – 1 (2006/07)

Сумна правда полягає в тому, що лише один клуб, який ставав переможцем Кубку України, функціонує зараз – «Дніпро». Саме вони цього року можуть взяти трофей уп'яте в історії та зрівнятися з «Будівельником» та «Азовмашем».

Фото: old.isport.ua

Джерело: ФБУ

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