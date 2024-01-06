Следить

Баскетбол

Порахували, хто найчастіше вигравав Кубок України. У 2024-му можемо отримати третього лідера рейтингу

6 січна ФБУ оголосила точну інформацію щодо проведення Кубка України з баскетболу-2023/24. У турнірі, перший етап якого відбуватиметься з 14 по 17 лютого, візьмуть участь 16 команд. Усі 10 клубів Суперліги та топ-6 колективи Вищої ліги за підсумком двох кіл чемпіонату. Детальніше про формат проведення.

Останні два роки ми не отримували володарів трофею через повномасштабне вторгнення рф. Аби освіжити в пам’яті назви команд-переможниць порахували, які клуби найчастіше вигравали кубок:

1. «Будівельник» – 5 (1995/96, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2020/21). Уперше під назвою «Будівельник-Хорда»

1. «Азовмаш» – 5 (2001/02, 2002/03, 2005/06, 2007/08, 2008/09)

2. «Дніпро» – 4 (2010/11, 2016/17, 2017/18, 2018/19)

3. «ЦСКА-Ріко» – 2 (1995/1996, 1998/99)

3. «Ферро-ЗНТУ» – 2 (2009/10, 2012/13)

3. «Хімік» – 2 (2015/16, 2019/20)

4. «БІПА-Мода» – 1 (1992/93)

4. МБК «Одеса» – 1 (2000/01)

4. БК «Київ» – 1 (2006/07)

Сумна правда полягає в тому, що лише один клуб, який ставав переможцем Кубку України, функціонує зараз – «Дніпро». Саме вони цього року можуть взяти трофей уп'яте в історії та зрівнятися з «Будівельником» та «Азовмашем».

Фото: old.isport.ua

Джерело: ФБУ

ua.tribuna.com

Категории
Комментарии

Бокс

Усик много готовится к бою с Фьюри, — Хижняк

Футбол

Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун — Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов

Баскетбол

Первый бабл Суперлиги FAVBET в 2024 году пройдет с 9 по 11 января во Львове

Теннис

Обзоры матчей второго игрового дня на United Cup (ВИДЕО)

Баскетбол

Бачили фото дитячої кімнати Леброна? Там купа постерів із найкращими спортсменами часів його дитинства

Баскетбол

Леброн закинув рятівну трійку в клатчі з «Вулвз», але нібито наступив на лінію. Джеймс не міг у це повірити

Бокс

ВИДЕО. Тайсон ФЬЮРИ: «Размажу лицо кролика Усика»

Хоккей

Прометей в напряженном матче удержал победу над Вентспилсом в ЛЭБЛ

Баскетбол

Бол Бол нарешті отримав нормальний ігровий час – одразу ж круто зіграв та відзначився хайлайтом після проходу

Футбол

«Сиэтл» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча Зимней классики НХЛ (прямой эфир)

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол