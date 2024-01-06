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Реал победил Анадолу Эфес в первом в истории Евролиги матче с четырьмя овертаймами (видео)

Команды на двоих набрали 256 очков также впервые в истории турнира

Реал победил Анадолу Эфес в первом в истории Евролиги матче с четырьмя овертаймами (видео)

Реал Мадрид, фото — twitter.com/RMBaloncesto

Мадридский Реал обыграл турецкий Анадолу Эфес в матче регулярного сезона Евролиги — 130:126. Поединок поставил сразу несколько исторических рекордов турнира.

Впервые в Евролиге команды сыграли больше двух овертаймов — победитель определился только после четвертой дополнительной пятиминутки. Защитник Анадолу Эфес Шейн Ларкин провел 53:11 минут на площадке — наибольший показатель в лиге для одного игрока.

Реал добыл рекордные 130 очков в поединке. Всего за игру команды набрали 256 очков — также крупнейший результат в истории Евролиги.

Реал лидирует в Евролиге, добыв 17 побед. Анадолу Эфес занимает 15-е место, выиграв семь матчей из 19-ти.

    Евролига. Регулярный чемпионат

Реал Мадрид — Анадолу Эфес — 130:126 (25:18, 13:18, 26:25, 17:20, 49:45)

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